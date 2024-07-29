Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД, выехав на железнодорожные пути под Волгоградом

В РЖД заявили, что водитель "КамАЗа", выехавшего на железнодорожные пути перед поездом, грубо нарушил правила дорожного движения. При этом перевозчик отметил, что сигнализация перед близко шедшим составом работала исправно.

Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после столкновения состава и грузовика. По последним данным от Минздрава РФ, после схода вагонов поезда пятеро пострадавших эвакуированы в стационары.

