Новости регионов: спасатели нашли четырех пропавших без вести в Карелии

В Карелии спасатели нашли четырех из шести пропавших без вести после того, как между шлюзами Беломорканала размыло перемычку. По предварительной информации, один человек погиб. ЧП случилось утром 29 июля. Потоки смыли несколько домов вместе с людьми. Поисковая операция продолжается.

Тем временем в Ярославле начали тушить крупный пожар на складе. Огонь охватил здание на площади в тысячу квадратных метров. Там находятся станки, печатная и лакокрасочная продукции. На месте инцидента работают 46 спасателей и 14 единиц техники.

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