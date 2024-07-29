Новости регионов: более 30 человек отравились питьевой водой в Свердловской области

В Свердловской области более 30 человек отравились питьевой водой. У пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию и норовирус. Опасную воду разливали в поселке Первомайский: проверка выявила антисанитарию на производстве. На данный момент цех опечатан, производство остановлено.

В Якутии пожары охватили более миллиона гектаров леса. Тяжелая ситуация зафиксирована в нескольких районах республики: дым от природных пожаров накрыл 60 населенных пунктов. Ситуацию осложняет сухая и жаркая погода. С огнем борются всеми возможными способами: самолет-зондировщик Як-40 пытается вызвать осадки, в лесах работают пожарные и парашютисты, которые тушат вручную, специалисты прокладывают минерализованные полосы.

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