Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 19:30

Происшествия

Мужчина на электросамокате упал под колеса автомобиля в Санкт-Петербурге

Мужчина на электросамокате упал под колеса автомобиля в Санкт-Петербурге

В Лос-Анджелесе полицейское преследование закончилось серией аварий

В Белгороде задержан мужчина, напечатавший фальшивые денежные купюры на 25 млн рублей

Новости часа: ВСУ выпустили шесть снарядов из РСЗО по Донецку

ТЦ "Гагаринский" эвакуировали из-за сработавшей противопожарной сигнализации

Автомобиль въехал в отбойник на МКАД в районе съезда на шоссе Энтузиастов

Новости часа: более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае

Новости мира: взрыв природного газа произошел в китайской провинции Хэбэй

Автомобиль с водителем перевернулся из-за потока воды в Саратовской области

Бетономешалка столкнулась с локомотивом в Новосибирской области

Мужчина на электросамокате упал под колеса автомобиля. Данный инцидент в Санкт-Петербурге попал на камеру видеорегистратора.

На кадрах видно, как сигнал светофора меняется, машины начинают движение, и в этот момент им наперерез вылетает мужчина на электросамокате. При этом он цепляется колесом и падает перед машиной. Судя по кадрам, самокатчик был нетрезвым, он с трудом держался на ногах и не осознавал опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика