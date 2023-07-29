Мужчина на электросамокате упал под колеса автомобиля в Санкт-Петербурге

Мужчина на электросамокате упал под колеса автомобиля. Данный инцидент в Санкт-Петербурге попал на камеру видеорегистратора.

На кадрах видно, как сигнал светофора меняется, машины начинают движение, и в этот момент им наперерез вылетает мужчина на электросамокате. При этом он цепляется колесом и падает перед машиной. Судя по кадрам, самокатчик был нетрезвым, он с трудом держался на ногах и не осознавал опасности.

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