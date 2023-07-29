29 июля, 19:15Происшествия
В Белгороде задержан мужчина, напечатавший фальшивые денежные купюры на 25 млн рублей
В Белгороде задержан мужчина, напечатавший фальшивые денежные купюры на 25 миллионов рублей. Эти деньги мужчина пытался сбыть.
По данным ФСБ, 37-летний мужчина неоднократно судим. У него изъяли оборудование для изготовления фальшивых денег, а также 50 пачек по 100 купюр.
Против него возбуждено уголовное дело по статьям, которые предусматривают до 12 лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник отправлен под стражу.
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