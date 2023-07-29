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29 июля, 19:15

Происшествия

В Белгороде задержан мужчина, напечатавший фальшивые денежные купюры на 25 млн рублей

В Белгороде задержан мужчина, напечатавший фальшивые денежные купюры на 25 млн рублей

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В Белгороде задержан мужчина, напечатавший фальшивые денежные купюры на 25 миллионов рублей. Эти деньги мужчина пытался сбыть.

По данным ФСБ, 37-летний мужчина неоднократно судим. У него изъяли оборудование для изготовления фальшивых денег, а также 50 пачек по 100 купюр.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям, которые предусматривают до 12 лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник отправлен под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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