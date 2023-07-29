Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:45

Происшествия

Новости часа: более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае

Новости часа: более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае

Новости мира: взрыв природного газа произошел в китайской провинции Хэбэй

Автомобиль с водителем перевернулся из-за потока воды в Саратовской области

Бетономешалка столкнулась с локомотивом в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирска начала проверку фактов избиения детей в частном саду

Трактор переехал легковой автомобиль в Нижегородской области

Новости часа: пятая часть от месячной нормы осадков выпала в Москве в пятницу, 28 июля

Грузовик и два автомобиля столкнулись на 9-м километре МКАД

В Таганроге открыли горячую линию для пострадавших после теракта

Почти 30 рабочих отравились в Красногорске после обеда в столовой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае. По данным прокуратуры, заболевшим оказана необходима медпомощь

Движение будет ограничено в районе 1-го Красногвардейского проезда до 22 октября. Об этом сообщил Дептранс.

План этого сезона по благоустройству территорий рядом с МЦД и станциями метро выполнен на 60%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Читайте также
происшествиярегионытранспортмэр МосквыгородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика