Новости часа: более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 детей отравились в детском лагере на Алтае. По данным прокуратуры, заболевшим оказана необходима медпомощь

Движение будет ограничено в районе 1-го Красногвардейского проезда до 22 октября. Об этом сообщил Дептранс.

План этого сезона по благоустройству территорий рядом с МЦД и станциями метро выполнен на 60%. Об этом рассказал Сергей Собянин.