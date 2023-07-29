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Новости мира: взрыв природного газа произошел в китайской провинции Хэбэй

Новости мира: взрыв природного газа произошел в китайской провинции Хэбэй

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В Китае в провинции Хэбэй от взрыва природного газа два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы. Момент взрыва попал на кадры видеорегистратора. Пламя вырвалось из-под земли, и все выгорело на десятки метров вокруг.

В Таиланде тоже прогремел сильный взрыв. В результате детонации пиротехники на складе погибли девять человек и более 130 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ. Взрыв нанес значительный ущерб местному торговому центру, рынку и 150 домам, некоторые из них были полностью разрушены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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