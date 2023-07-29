В Таганроге открыли горячую линию для пострадавших после теракта. В городе отменили массовые мероприятия, об этом сообщили в администрации Таганрога.

Также известно, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН. Она просит обратить внимание на факт нарушения норм международного гуманитарного права.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадавшие в результате ЧП в Таганроге получат выплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.