Новости часа: массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта. Об этом сообщили городские власти.

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину. Диверсия была совершена самодельным взрывным устройством около 12:10 28 июля в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки.

Ремонт столичных энергоподстанций выполнен более чем на 50%. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.