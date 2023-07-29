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Новости часа: массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта

Новости часа: массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта

Массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Массовые мероприятия отменили в Таганроге после теракта. Об этом сообщили городские власти.

Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину. Диверсия была совершена самодельным взрывным устройством около 12:10 28 июля в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки.

Ремонт столичных энергоподстанций выполнен более чем на 50%. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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