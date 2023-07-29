Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Политика

Новости часа: один человек выписан из больницы после ЧП с ракетой в Таганроге

Новости часа: один человек выписан из больницы после ЧП с ракетой в Таганроге

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога

Три автомобиля столкнулись около Одинцова

Водитель большегруза не справился с управлением на МКАД

Новости мира: в Совбезе ООН осудили государственный переворот в Нигере

Режим ЧС ввели в Таганроге после теракта

Автомобиль загорелся в Медведково

"Актуальный репортаж": московский таксист защитил пенсионерку от мошенников

Новости часа: Путин заявил, что РФ выступает за суверенитет Ливии

Количество пострадавших в результате атаки на Таганрог возросло до 16 человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один человек выписан из больницы после ЧП с ракетой в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Силы РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили ДРГ. Таковы данные экстренных служб.

Движение ограничено на участке Новокрюковской улицы до 31 декабря из-за строительных работ. Об ограничении рассказал Дептранс.

Читайте также
происшествиярегионыполитикагородтранспортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика