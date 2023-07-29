Новости часа: один человек выписан из больницы после ЧП с ракетой в Таганроге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один человек выписан из больницы после ЧП с ракетой в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



Силы РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили ДРГ. Таковы данные экстренных служб.

Движение ограничено на участке Новокрюковской улицы до 31 декабря из-за строительных работ. Об ограничении рассказал Дептранс.