Новости мира: в Совбезе ООН осудили государственный переворот в Нигере

В Совбезе ООН осудили государственный переворот в Нигере. Организация требует освободить президента страны Мохамеда Базума – он был схвачен гвардией. В ООН считают смену правительства неконституционной. В свою очередь мятежники призвали другие государства не вмешиваться в происходящее в стране.

Число жертв схода лавины в Колумбии достигло 29 человек. Спасатели обнаружили тело последнего пропавшего без вести в департаменте Кун-ди-на-марка в центре страны. Лавина, сошедшая с гор 17 июля, затронула около трех десятков жилых домов. Смертоносный оползень спровоцировало наводнение в местных ущельях.

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