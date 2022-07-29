Самолет разбился под Серпуховом. Об этом сообщаю телеграм-каналы.

Двухместный частный летательный аппарат упал в Оку. Пилот успел самостоятельно выбраться из кабины и практически не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

