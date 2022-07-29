Москвичам рассказали о главных мировых новостях

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Концерт японского бойз-бэнда "Mirror" в Гонконге прервали из-за несчастного случая. Во время шоу на танцоров упал огромный монитор и придавил двоих человек. Шокированные зрители начали кричать, выступление сразу отменили. Через 10 минут на сцену поднялись медики. Оба артиста выжили, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
В Мексике контрабандисты оставили на шоссе грузовик, в котором находились около 400 мигрантов. В кузове они рассчитывали преодолеть около двух тысяч километров от Гватемалы до границы с США. Большая часть нелегалов скрылась с места событий. Спасенные же рассказали, что у них уже заканчивался воздух, поэтому они принялись ломать крышу. Шум услышали местные жители, которые и помогли им выбраться. Медицинская помощь потребовалась 93-м пострадавшим.
Житель США требует 25 миллионов долларов от детского парка. Мужчина уверен, что аниматор игнорировал его дочерей из-за цвета кожи. Герой из "Улицы Сезам" прошел мимо темнокожих девочек, отмахнувшись от них, тогда как с другими малышами был приветлив.
Украина призвала отстранить россиянку от участия в конкурсе "Мисс Вселенная". С таким требованием к организаторам обратился украинский оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" и лично Анна Неплях, получившая корону победительницы в прошлом году.
Вместе с тем ранее гендиректор конкурса "Мисс Россия" заявляла, что уже общалась с представителями международного конкурса и получила подтверждение участия России.
Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.
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