Эрдоган заявил, что Турция мобилизовала все возможности для ликвидации пожаров

Турция мобилизовала все возможные силы для ликвидации лесных пожаров в республике, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган был проинформирован о ситуации вокруг лесных пожаров, которые вспыхнули в ряде провинций, министром экологии и градостроительства Муратом Курумом, министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

28 июля сильный пожар разгорелся в лесном массиве в турецкой провинции Анталья. В его тушении участвуют вертолеты и больше ста единиц пожарной техники. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на огромной территории.

Из отелей начали эвакуировать отдыхающих в курортном городе Мармарис. Эвакуация идет в профилактических целях, поскольку, несмотря на то что лес горит вблизи жилых домов и отелей, направление ветра оставляет надежду на то, что огонь не достигнет зданий.