После разборок с безбилетниками на станции Крюково двое контролеров попали в больницу

Два человека попали в больницу после драки контролеров и пассажиров на станции Крюково. Конфликт произошел после того, как проверяющие попытались высадить компанию безбилетников из электрички, которая шла из Москвы в Тверь.

Как сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, в ответ молодые люди еще в вагоне распылили перцовый баллончик и напали на контролеров. После этого конфликт продолжился на платформе.

В результате инцидента пострадали два контролера, они получили ожоги роговицы.

Пассажирская компания уже написала заявление в полицию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.