Автобус и легковушка столкнулись на съезде с ТТК

В Москве произошла авария на съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинградский проспект. Там столкнулись автобус и легковушка.

На месте работает скорая и полиция. В районе ДТП сформировался затор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.