Суд отказался объединять дела сестер Хачатурян

Дела сестер Хачатурян объединять не будут. Такое решение вынес Бутырский суд. Материалы в отношении младшей Хачатурян – Марии – выделены в отдельное производство, так как девушку признали невменяемой. Ее дело начнут рассматривать по существу 10 августа.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. По версии сестер, отец под действием наркотиков с ножом напал на них – сестрам пришлось защищаться.

Согласно другой версии, убийство было спланировано заранее. Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.