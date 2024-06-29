Новости регионов: в Екатеринбурге самолет съехал с полосы на газон во время посадки

В Екатеринбурге самолет съехал с полосы во время посадки в аэропорту Кольцово. Он совершал перелет по маршруту Казань–Тобольск–Екатеринбург. При заходе в авиагавань судну не удалось затормозить, после чего самолет выехал на газон. В момент инцидента на борту было 46 пассажиров, но никто из них не пострадал. После произошедшего их доставили в здание аэровокзала. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

Вагоны поезда сошли с рельсов в Оренбургской области, сообщили представители уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел в Новотроицке при проведениеи маневровых работ. В состав входили шесть вагонов с цементом, три из которых опрокинулись. В результате произошедшего никто не пострадал.

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