Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 21:30

Происшествия

Новости регионов: в Екатеринбурге самолет съехал с полосы на газон во время посадки

Новости регионов: в Екатеринбурге самолет съехал с полосы на газон во время посадки

Пожар произошел в жилом доме на Алтуфьевском шоссе

Автоподставщики на Bentley предстанут перед судом в Москве

Собственницу сгоревшего здания во Фрязине поместили под домашний арест

Новости мира: в США опросы показали, что кандидатуру Байдена надо заменить на выборах

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Концертный зал не будут строить на месте сгоревшего при теракте "Крокус Сити Холла"

Пять человек погибли в Курской области из-за атаки украинского БПЛА

Группа подводного разминирования обнаружила три боеприпаса в акватории Севастополя

Новости регионов: в акватории Севастополя сотрудники МЧС уничтожили 4 боеприпаса

В Екатеринбурге самолет съехал с полосы во время посадки в аэропорту Кольцово. Он совершал перелет по маршруту Казань–Тобольск–Екатеринбург. При заходе в авиагавань судну не удалось затормозить, после чего самолет выехал на газон. В момент инцидента на борту было 46 пассажиров, но никто из них не пострадал. После произошедшего их доставили в здание аэровокзала. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

Вагоны поезда сошли с рельсов в Оренбургской области, сообщили представители уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел в Новотроицке при проведениеи маневровых работ. В состав входили шесть вагонов с цементом, три из которых опрокинулись. В результате произошедшего никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСветлана Ключникова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика