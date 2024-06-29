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29 июня, 09:30

Происшествия

Новости регионов: в акватории Севастополя сотрудники МЧС уничтожили 4 боеприпаса

Новости регионов: в акватории Севастополя сотрудники МЧС уничтожили 4 боеприпаса

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В акватории Севастополя сотрудники МЧС уничтожили 4 неразорвавшихся боеприпаса. Они оставались там после ракетного удара ВСУ. Уточняется, что снаряды нашли на глубине до пяти метров. Взрывоопасные предметы пиротехники подорвали на месте. Водолазные работы у севастопольских пляжей продолжаются.

На трассе Ханты-Мансийск – Тюмень грузовик с песком раздавил легковой автомобиль Mazda. Он пытался уйти от столкновения с другим большегрузом, который ехал впереди и резко затормозил. Водитель вывернул руль, и фура опрокинулась на автомобиль Mazda. Пассажир иномарки погиб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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