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29 июня, 19:45

В мире

В Ираке протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции

В Ираке протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции

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В Багдаде протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции. В МИД страны заявили, что все сотрудники дипмиссии успели укрыться и находятся в безопасности.

Началась акция протеста из-за сожжения Корана. По предварительной информации, иммигрант из Ирака вырвал несколько страниц священной для всех мусульман книги и сжег перед центральной мечетью в Стокгольме. Шведская полиция заранее одобрила эту акцию и охраняла поджигателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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