В Ираке протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции

В Багдаде протестующие штурмом взяли здание посольства Швеции. В МИД страны заявили, что все сотрудники дипмиссии успели укрыться и находятся в безопасности.

Началась акция протеста из-за сожжения Корана. По предварительной информации, иммигрант из Ирака вырвал несколько страниц священной для всех мусульман книги и сжег перед центральной мечетью в Стокгольме. Шведская полиция заранее одобрила эту акцию и охраняла поджигателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.