Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Происшествия

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летнего мальчика

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летнего мальчика

Пожар на территории химзавода в Нижнем Новгороде потушили

Во Франции задействуют 40 тысяч полицейских из-за беспорядков

Движение аэроэкспрессов в Домодедово возобновили после схода вагонов

Новости часа: бесплатные маршруты запустили в Москве после ЧП на Павелецком направлении

Пожар в кафе на Ленинградском вокзале не повлиял на движение поездов

Москвичам рассказали о стоимости такси от Павелецкого вокзала до Домодедово

"Аэроэкспресс" компенсирует расходы пассажирам, опоздавшим на рейсы из-за задержки поездов

Движение поездов на Павелецком направлении МЖД планируют ввести в график за 90 минут

Движение пассажирских и пригородных поездов восстановили на Павелецком направлении МЖД

Жители Екатеринбурга приносят цветы и игрушки к дому, где жил убитый 6-летний мальчик. Его тело нашли на территории гаражного кооператива. По данным следователей, ребенок умер еще несколько месяцев назад. Но его приемная мать только на этой неделе сообщила о пропаже. Женщину задержали, следствие считает ее подозреваемой по делу об убийстве.

На станции метро "Первомайская" пассажир не дождался, когда створка турникета сама откроется, и выбил ее плечом. Полиция установила, что 22-летний мужчина ранее уже был привлечен к уголовной ответственности за кражу. Теперь ему придется возместить ущерб, причиненный метрополитену. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыкриминалвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика