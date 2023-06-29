В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летнего мальчика

Жители Екатеринбурга приносят цветы и игрушки к дому, где жил убитый 6-летний мальчик. Его тело нашли на территории гаражного кооператива. По данным следователей, ребенок умер еще несколько месяцев назад. Но его приемная мать только на этой неделе сообщила о пропаже. Женщину задержали, следствие считает ее подозреваемой по делу об убийстве.

На станции метро "Первомайская" пассажир не дождался, когда створка турникета сама откроется, и выбил ее плечом. Полиция установила, что 22-летний мужчина ранее уже был привлечен к уголовной ответственности за кражу. Теперь ему придется возместить ущерб, причиненный метрополитену. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.