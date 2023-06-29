"Аэроэкспресс" компенсирует расходы пассажирам, опоздавшим на рейсы из-за задержки поездов

"Аэроэкспресс" компенсирует сопутствующие расходы пассажирам, опоздавшим на авиарейсы из-за задержки поездов после ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент движение пассажирских поездов на Павелецком направлении восстановлено в обоих направлениях. Пострадавших и угрозы экологии нет. Скоро поезда должны полностью войти в график. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.