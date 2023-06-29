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Происшествия

Движение пассажирских и пригородных поездов восстановили на Павелецком направлении МЖД

Движение пассажирских и пригородных поездов восстановили на Павелецком направлении МЖД

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Движение пассажирских и пригородных поездов, включая аэроэкспрессы, восстановлено в обе стороны на павелецком направлении МЖД. Об этом сообщили в компании Российские железные дороги.

Ранее Дептранс по поручению Сергея Собянина организовал бесплатные компенсационные маршруты. Также добавили автобусы на маршрут м97 "Бирюлево Западное – Битцевская аллея". Движение поездов планируют полностью ввести в график в течение 90 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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