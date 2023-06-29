Движение на Павелецком направлении МЖД восстановили после схода вагонов

Движение пассажирских и пригородных поездов, в том числе аэроэкспрессов, было восстановлено в обоих направлениях на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) после схода вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Ранее сообщалось, что 29 июня в 13:07 на станции Бирюлево-Товарная произошел сход нескольких грузовых вагонов. В результате произошедшего никто не пострадал. В РЖД добавили, что угрозы экологии нет.