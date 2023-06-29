Пожар в кафе на Ленинградском вокзале не повлиял на движение поездов

Возгорание в кафе на Ленинградском вокзале не повлияло на движение поездов, вокзал работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее сообщалось о возгорании в кафе рядом с входом в здание Ленинградского вокзала. Огонь вспыхнул на Комсомольской площади, доме 3.

В 14:43 пожар локализовали на площади 20 квадратных метров. В 14:52 пожар полностью потушили. Информации о пострадавших не поступало.