15:15Происшествия
Пожар в кафе на Ленинградском вокзале не повлиял на движение поездов
Возгорание в кафе на Ленинградском вокзале не повлияло на движение поездов, вокзал работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Ранее сообщалось о возгорании в кафе рядом с входом в здание Ленинградского вокзала. Огонь вспыхнул на Комсомольской площади, доме 3.
В 14:43 пожар локализовали на площади 20 квадратных метров. В 14:52 пожар полностью потушили. Информации о пострадавших не поступало.