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Пожар в кафе на Ленинградском вокзале не повлиял на движение поездов

Пожар в кафе на Ленинградском вокзале не повлиял на движение поездов

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Возгорание в кафе на Ленинградском вокзале не повлияло на движение поездов, вокзал работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее сообщалось о возгорании в кафе рядом с входом в здание Ленинградского вокзала. Огонь вспыхнул на Комсомольской площади, доме 3.

В 14:43 пожар локализовали на площади 20 квадратных метров. В 14:52 пожар полностью потушили. Информации о пострадавших не поступало.

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