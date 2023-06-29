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Происшествия

Спасатели ликвидировали открытое горение на заводе в Нижнем Новгороде

Спасатели ликвидировали открытое горение на заводе в Нижнем Новгороде

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Спасатели проливают отдельные очаги на месте пожара в Нижнем Новгороде, сообщили в МЧС. В целом открытое горение уже ликвидировали, а в огне было 800 квадратных метров.

29 июня на территории химзавода взорвалась цистерна, загорелись фура и гаражи. Один из водителей погиб, уточнили в трудовой инспекции. В данный момент следователи допрашивают свидетелей ЧП.

Роспотребнадзор сообщил, что количество вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышено. Уголовное дело завели по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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