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Беспорядки продолжились во Франции после убийства подростка полицейскими

Беспорядки продолжились во Франции после убийства подростка полицейскими

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В Лионе, Тулузе и других городах Франции продолжаются массовые беспорядки. Волна протестов поднялась после убийства 17-летнего парня, которого в пригороде Парижа застрелила полиция.

В окрестностях французской столицы протестующие едва не устроили побег заключенных. Президент Франции созвал кризисную группу. Эммануэль Макрон осудил беспорядки, назвав такую реакцию граждан "неоправданной". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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