Беспорядки продолжились во Франции после убийства подростка полицейскими

В Лионе, Тулузе и других городах Франции продолжаются массовые беспорядки. Волна протестов поднялась после убийства 17-летнего парня, которого в пригороде Парижа застрелила полиция.

В окрестностях французской столицы протестующие едва не устроили побег заключенных. Президент Франции созвал кризисную группу. Эммануэль Макрон осудил беспорядки, назвав такую реакцию граждан "неоправданной". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.