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Происшествия

70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье

70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье

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Смену в приморском лагере пришлось прервать из-за массового отравления, сообщили в Роспотребнадзоре. В Амурской области отдыхали почти 300 детей, 70 из них подхватили острую кишечную инфекцию.

Проверка показала, что сотрудники пищеблока нарушали санитарные правила. И это не единственные претензии к работникам лагеря. Как пишут СМИ, историю с отравлением намерено замалчивали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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