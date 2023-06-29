70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье

Смену в приморском лагере пришлось прервать из-за массового отравления, сообщили в Роспотребнадзоре. В Амурской области отдыхали почти 300 детей, 70 из них подхватили острую кишечную инфекцию.

Проверка показала, что сотрудники пищеблока нарушали санитарные правила. И это не единственные претензии к работникам лагеря. Как пишут СМИ, историю с отравлением намерено замалчивали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.