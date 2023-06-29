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Около 80 человек задержали в ходе массовых беспорядков во Франции

Около 80 человек задержали в ходе массовых беспорядков во Франции

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Во Франции во время массовых беспорядков задержали около 80 человек. Конфликт начался после того, как полицейский в пригороде Парижа застрелил 17-летнего подростка во время проверки на дороге. Протестами охвачены крупные города Франции. Люди устраивают поджоги, забрасывают жандармов камнями и строят баррикады.

В США пассажирский поезд сошел с рельсов. Состав из семи вагонов протаранил автомобиль в 80 километрах от Лос-Анджелеса. После столкновения начался пожар. В поезде было почти 200 человек. Информации о жертвах нет. Сообщается, что пожар быстро потушили, а у пассажиров есть незначительные травмы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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