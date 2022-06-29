Появились данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8 в Якутии

МЧС сообщает, что при жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали 5 человек. Вертолет занимался тушением лесного пожара, летел из поселка Усть-Майского. Был вынужден зайти на аварийную посадку, но при столкновении с землей сильно пострадал.

На поиски вертолета уже вылетели спасатели МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.