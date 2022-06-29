Полиция разыскивает устроивших стрельбу на северо-западе Москвы

Полиция разыскивает тех, кто устроил стрельбу на северо-западе Москвы. Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько молодых людей по очереди берут оружие, похожее на автомат, и стреляют в воздух. Вместе с ними еще была девушка.

Полицейские устанавливают их личности. Инцидент произошел рано утром в Туркменском проезде в Строгино. В результате никто не пострадал, а стрелявшие скрылись на машине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.