Превышения вредных веществ в воздухе после пожара на Каширском шоссе не выявили. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Расследованием пожара уже занялись в прокуратуре. Утром 29 июня на юге Москвы загорелись металлические ангары. Пожару присвоили второй ранг сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.