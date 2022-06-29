Две машины столкнулись на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Хамовнический Вал. Информация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

После столкновения автомобили отбросило в разные стороны. Заторов в районе места ДТП нет, а в причинах аварии уже начала разбираться полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.