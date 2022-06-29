Женщины украли игрушки с мемориала малолетним узникам концлагерей в Краснодарском крае

Две женщины украли мягкие игрушки с мемориала детям-узникам фашистских концлагерей. Инцидент произошел в Усть-Лабинске, Краснодарского края.

На кадрах видно, как женщины неспеша собирают мягкие игрушки в пакеты, а затем уходят. Как говорят местные жители, игрушки оставили люди 22 июня в День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне. Поиски женщин ведут под контролем главы местного ОМВД, сообщили в пресс-службе райотделения.

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