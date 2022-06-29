Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара на Каширском шоссе – СМИ

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной крупного пожара на Каширском шоссе. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на свои источники. В соседних с местом пожара районах Роспотребнадзор начал изучать качество воздуха, так как очевидцы жаловались на едкий запах.

Возгорание началось с мусора, но огонь быстро перекинулся на соседние металлические ангары. В итоге пламя распространилось на 2 000 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.