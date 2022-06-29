Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха после пожара на Каширском шоссе

Роспотребнадзор после пожара на Каширском шоссе начал проверку качества воздуха в соседних районах. Об этом сообщили в ведомстве. Дыма было очень много, а очевидцы жаловались на едкий запах.

Начался пожар с мусора, но быстро перекинулся на соседние металлические ангары, где хранили шины. Огонь в итоге распространился на две тысячи квадратных метров. Тушили его и с земли, и с воздуха. Что стало причиной пожара теперь выясняют специалисты.

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