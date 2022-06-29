Новости последнего часа: Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха на юге Мосвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор после пожара на Каширском шоссе начал проверку качества воздуха и в соседних районах.

Сбой в системе регистрации "Уральских авиалиний" не связан с европейской системой регистрации Amadeus. Проблема была в канале связи, заявил перевозчик.

Более четырех тысяч рабочих мест организуют в индустриальном квартале в Отрадном. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.