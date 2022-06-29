Новости последнего часа: МЧС сообщило о количестве вредных веществ после пожара юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Превышения концентрации вредных веществ после пожара на Каширском шоссе не зафиксировано. Об этом заявили в МЧС.

Поликлинику в Капотне откроют после реконструкции к середине июля. В ходе реконструкции здание поликлиники полностью перестроили, сообщил Сергей Собянин.

Ответ Москвы на возможное использование Западом активов РФ будет легитимным. Об этом рассказали в МИД РФ.