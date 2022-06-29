Новости последнего часа: пожар в ангарах на юге Москвы ликвидирован

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, пожар на Каширском шоссе полностью потушили за два часа. Площадь возгарания составила две тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Бизнесу из РФ могут разрешить досрочно выкупать коммерческие долги за рубежом. Соответствующее предложение прорабатывается Минэкономразвития, рассказал глава министерства Максим Решетников.

Более 13 тысяч бутылок воды раздали пассажирам метро и МЦК за три дня из-за жары. Больше всего воды роздано на станциях метро "Фили", "Улица 1905 года", "Кропоткинская", "Выхино", "Филевский парк". Об этом заявили в Мосметро.