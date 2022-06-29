Новости последнего часа: пожар на Каширском шоссе локализован

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, пожар на Каширском шоссе локализован на площади 2 000 квадратных метров. Об этом заявили в МЧС.

Движение по Коломенскому проезду ограничено из-за данного пожара. Проехать можно только по двум полосам, сообщили в ЦОДД.

К тушению металлических ангаров привлекли вертолет Ка-32. Об этом рассказали спасатели.