Крупный пожар в ангарах на юге Москвы локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на Каширском шоссе. За 30 минут огонь распространился с 500 до 1 тысячи квадратных метров, а спустя время – до двух тысяч. Вслед за мусором загорелись металлические ангары.

Кроме того, был снижен ранг сложности возгорания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, огонь не угрожает жилым домам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.