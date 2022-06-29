Сотрудники МЧС сообщили о локализации пожара на Каширском шоссе. На место вызвали мобильную лабораторию, чтобы провести замеры концентрации вредных веществ в воздухе. Информация о пострадавших не поступала.

Площадь пожара на Каширском шоссе, где горели мусор и ангар, составила до 2 тысяч квадратных метров. По одной из версий, причина возгорания – поджог.

Как быстро распространится запах гари? Насколько опасно это при такой жаркой погоде? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.