Новости последнего часа: в МЧС рассказали о пожаре на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Как сообщили в МЧС, пожар на Каширском шоссе не перекинется на жилые дома. Также к тушению металлических ангаров привлекли вертолет Ка-32.

Движение по Коломенскому проезду ограничено из-за пожара. Специалисты ЦОДД прокомментировали организацию движения в районе возгорания.