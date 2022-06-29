В ЦОДД прокомментировали организацию движения в районе пожара на Каширском шоссе

Специалисты ЦОДД прокомментировали организацию движения в районе возгорания на Каширском шоссе. Автомобилистов попросили избегать поездок в данном направлении или искать пути объезда.

Движение по Коломенскому проезду ограничено из-за пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.