Огонь перекинулся на ангар на Каширском шоссе

Пожар произошел в районе Каширского шоссе в Москве. Очевидцы сообщили, что огонь с мусора перекинулся на один из ангаров. Это подтвердили и в МЧС.

Площадь возгорания увеличилась до тысячи квадратных метров. Периодические слышны громкие хлопки. А черные клубы заметны уже из нескольких округов.

На кадрах видно, как к месту пожара едут спасатели, а также полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.