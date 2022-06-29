В МЧС рассказали о пожаре на Каширском шоссе

Мусор загорелся на Каширском шоссе. Площадь пожара достигла 1 000 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Огонь частично перекинулся на металлический ангар с шинами. Информации о пострадавших или эвакуированных нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

