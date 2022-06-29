Жители из нескольких московских районов прислали видео пожара на Каширском шоссе

Пожар произошел утром в среду, 29 июня, в районе Каширского шоссе на юге Москвы. Жители из нескольких московских районов увидели черный дым и начали присылать видео. Как рассказали очевидцы, сначала раздался громкий хлопок, а потом пошел дым.

По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке загорелся мусор, огонь частично перекинулся на металлический ангар с шинами. Информации о пострадавших не поступало. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.