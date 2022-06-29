Очевидцы прислали видео пожара в районе Каширского шоссе. Известен пока только примерный адрес пожара – улица Академика Миллионщикова. По одной из версий, могли загореться ангары с шинами.

Черный дым увидели из нескольких московских районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.