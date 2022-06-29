Новости мира: полицейские получили ранения в перестрелке в канадском банке

Шесть полицейских получили ранения во время перестрелки в банке в канадском городе Саанич. Об этом сообщил телеканал CTV. По его данным, стражи порядка застрелили двух подозреваемых. Расположенные рядом с местом происшествия дома и предприятия эвакуировали из-за возможного наличия взрывного устройства в автомобиле подозреваемого.

Попытка взять под стражу жителя США обернулась арестом всей его семьи. Случай произошел в штате Вермонт. За сына, которого обвиняют в нападении и краже со взломом, вступился отец на экскаваторе. Он попытался отбиться от полицейских ковшом. Не осталась в стороне и мать предполагаемого преступника. Она тоже оказала сопротивление, пытаясь помешать аресту. В итоге за решетку отправились все трое.



Дональд Трамп назвал выдумкой то, что он якобы требовал охрану отвезти его к сторонникам, штурмующим Капитолий, а получив отказ, пытался перехватить руль лимузина. По словам экс-президента США, "это просто цирк!". Об этой истории рассказала экс-сотрудница Белого дома Кассиди Хатчисон. "Я чертов президент, сейчас же везите меня к Капитолию", – так, по ее версии, тогда заявил Трамп.

Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

