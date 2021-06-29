Фасад дома на Арбате осыпался на тротуар

На Арбате осыпался фасад здания. В Плотниковом переулке от стены дома откололись каменные куски и полетели прямо на тротуар.

По словам очевидцев, в момент происшествия прохожих на тротуаре не оказалось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.